БРЮССЕЛЬ, 10 мар — ПРАЙМ. Все заседания во Всемирной торговой организации отменены с 11 до 20 марта ввиду подтверждения, что один сотрудник ВТО заразился новым коронавирусом, говорится в сообщении организации.

"Генеральный директор Роберто Азеведо проинформировал членов ВТО, что с 11 марта все заседания в ВТО будут приостановлены до 20 марта. Решение следует за подтверждением того, что один сотрудник ВТО заразился вирусом COVID-19", — говорится в нем.