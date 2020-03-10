БРЮССЕЛЬ, 10 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией на мировом рынке нефти, однако не комментирует ее, заявил РИА Новости представитель ЕК.

"Комиссия внимательно следит за развитием событий на мировых рынках. Мы не предоставляем комментариев об этих изменениях на рынке", — ответил он на ряд вопросов, касающихся обвала цен на нефть и влияния этих событий на экономику Евросоюза.

При этом Еврокомиссия несколько раз в год предоставляет прогнозы развития экономики ЕС. В них она, в частности, оценивает ситуацию со стоимостью энергоносителей и делает предположения относительно цен на нефть.

Так, в предыдущем, февральском прогнозе Еврокомиссия повысила на 5,2% по сравнению с осенним прогнозом оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2020 год — до 60,4 доллара за баррель. На 2021 год оценка была увеличена на 1,4% — до 56,9 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. Во вторник нефть отыграла часть потерь, марка Brent растет примерно на 8%, в район 37 долларов за баррель.