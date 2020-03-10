МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. РЖД, 100% которых принадлежит государству, в случае выплаты дивидендов за 2019 год будут вынуждены скорректировать инвестпрограмму на текущий год, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Вадим Михайлов.

Он отметил, что РЖД исполнят любое решение своего акционера по дивидендам. При этом он напомнил, что в долгосрочной программе развития (ДПР) компании записано, что вся ее чистая прибыль, помимо выплаты дивидендов по привилегированным акциям, идёт на развитие, то есть на инвестиционную программу, которая, как и ДПР, согласована правительством. Если будет принято другое решение, то надо будет вносить изменения в эти программы.

"Мы говорили о том, что, если будут выплачены дивиденды, то для реализации инвестиционной программы нужно будет занимать дополнительные средства, несоизмеримо увеличив долговую нагрузку, либо искать иные формы государственной поддержки", — сообщил Михайлов во вторник.

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год составляет около 820 миллиардов рублей.

Минфин РФ ведет переговоры с двумя госкомпаниями, которые не платят дивиденды в размере 50% от чистой прибыли от МСФО, об увеличении выплат и вхождении в общий режим, сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов.

На одном из заседаний правительства первый вице-премьер России Андрей Белоусов обратил внимание на то, что есть рассогласованность в уже принятых решениях по дивидендам, в частности, по компании РЖД. По его словам, в принятом законе о бюджете РФ стоит уплата дивидендов в 69 миллиардов рублей, в соответствии с поправками в бюджет эта цифра увеличивается до 86 миллиардов рублей, и при этом в финансовом плане РЖД, который утверждался правительством, эта цифра равна нулю. В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство на закрытом совещании дополнительно обсудит уровень дивидендов госкомпаний.