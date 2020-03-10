МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Обвал цен на нефть окажет разнонаправленное влияние на рынок страхования жизни в России: это связано, с одной стороны, со снижением курса рубля и оттоком инвестиций из облигаций федерального займа (ОФЗ), а с другой — с активизацией спроса на страховые продукты с защитой капитала, рассказал в ходе пресс-конференции гендиректор компании "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов.

"Экономически причинно-следственная связь простая: падение цен на нефть вызывает падение курса рубля, что, в свою очередь, вызывает отток иностранных инвесторов с рынка ОФЗ. Большинство страховых компаний жизни держит свои основные резервы в облигациях федерального займа нашего государства, плюс облигации компаний. При этом у страховщиков жизни есть довольно жесткие требования по части уровня рискованности этих облигаций, это все облигации высшего уровня надежности", — сказал Дроздов. Это отток инвесторов — увеличит доходность от ОФЗ, но и риски.

Однако, если смотреть с точки зрения спроса на продукты страхования жизни, то геополитические события и коронавирус не оказали на него негативного влияния, отметил эксперт. Даже наоборот, можно говорить об активизации спроса на то же инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), потому что оно предполагает 100%-ю защиту капитала в отличие от других продуктов, которые падают вместе с биржей.

Положительное влияние на рынок страхования жизни оказали и обновленные стандарты продаж полисов страхования жизни, считает Дроздов. В январе прошлого года вступил в силу стандарт Всероссийского союза страховщиков (ВСС), согласно которому клиент должен изучить и подписать памятку, где перечислены особенности приобретаемого продукта. А с 1 апреля 2019 года действует указание ЦБ о подробном раскрытии данных о продаваемом страховании жизни и его рисках.

Как пояснил Дроздов, появление таких памяток сняло со страховщиков риски необоснованных претензий со стороны клиентов. В частности, раньше покупатели часто жаловались, что при оформлении договора думали, что оформляют депозит с конкретной гарантированной доходностью. Теперь же страхователи подписывают памятку, в которой четко указана суть продукта.

"Мы оценивали риски от введения этих мер, они не реализовались. То, что мы сейчас видим, — это вполне здоровый нормальный рынок, информированный клиент и достаточно защищенная страховая компания с юридической точки зрения", — добавил Дроздов.