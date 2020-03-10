МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Роскомнадзор изучит предложение Ассоциации юристов России (АЮР), касающееся денежных компенсаций для граждан за утечку их персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.

АЮР предлагает внести изменения в закон "О персональных данных", обязав операторов персональных данных (то есть все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие данные) по требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки персональных данных компенсацию в размере от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, написала ранее газета "Коммерсант". По данным издания, согласно предложенным поправкам, направленным главе Роскомнадзора и председателю комитета Госдумы по информполитике, если утечка данных произошла по вине пользователя, оператор освобождается от ответственности.

"Мы получили предложение Ассоциации юристов России по вопросу компенсации нарушений прав субъектов персональных данных. Мы изучим предложения ассоциации по внесению изменений в законодательство и направим ответ в установленные сроки", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"Мы согласны с тем, что на данный момент эффективным механизмом защиты прав субъектов персональных данных является обращение в уполномоченный орган – то есть в Роскомнадзор. Мы всесторонне рассматриваем каждую жалобу и в случае подтверждения факта нарушения прав субъектов персональных данных (то есть в 7% случаев по статистике 2019 года) предпринимаем соответствующие меры, вплоть до обращения в суд", — подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что ведомство проводит активную просветительскую работу по повышению информированности населения в сфере защиты персональных данных и видит позитивную динамику по этому направлению среди различных целевых аудиторий. "Как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных мы внимательно анализируем правоприменительную практику по делам, связанным с возмещением убытков и компенсацией морального вреда субъектам персональных данных, рассматривая этот вопрос в рамках целостной системы правоотношений между операторами, субъектами и государством", — отметили в Роскомнадзоре.