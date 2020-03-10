МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта.

Индекс финансового стресса оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта.

АКРА отмечает, что вспышка коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на мировую экономику. "В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть", — говорится в комментарии агентства. Отмечается также, что давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+.

"Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке. В ответ на эти изменения 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах", — отмечает АКРА.

Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса", уточняет агентство. Например, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.