МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Набсовет Сбербанка после получения российским правительством всех акций от ЦБ будет включать до четырех госслужащих, включая одного представителя Банка России, следует из текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению в Госдуме.

"После отчуждения Банком России всех обыкновенных акций ПАО "Сбербанк" в состав наблюдательного совета ПАО "Сбербанк" выдвигаются и избираются голосованием правительства Российской Федерации в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности на общем собрании акционеров ПАО "Сбербанк" до четырех кандидатов, включая одного служащего Банка России", — говорится в проекте.

Ранее во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что представители правительства и Банка России займут пять мест в совете директоров Сбербанка вместо нынешних шести, а его топ-менеджеры — одно место вместо двух. При этом он отметил, что госслужащие не должны одновременно участвовать в наблюдательных советах Сбербанка и ВТБ.

Из законопроекта следует, что пять госслужащих будут входить в набсовет Сбербанка только в течение переходного периода, а соотношение количества представителей регулятора и правительства будет определяться с учетом фактического количественного распределения обыкновенных акций банка между сторонами по состоянию на 1 января соответствующего календарного года.