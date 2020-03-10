МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам экспорта зерна в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года), на котором, в частности, обсуждались вопросы поставок с учетом роста курса валют, говорится в сообщении министерства.

"В мероприятии приняли участие представители крупнейших предприятий — экспортеров зерна, отраслевых союзов и организаций. Участники мероприятия обсудили сложившуюся ценовую ситуацию на рынке зерновых, а также оценили рыночную конъюнктуру для экспорта зерновых с учетом роста курса валют и планы на вторую половину сезона", — говорится в релизе.

Глава министерства указал, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2019 году составил 25,5 миллиарда долларов. "Треть от этого показателя приходится на зерновые — на внешние рынки мы поставили 39,4 миллиона тонн зерна на 7,9 миллиарда долларов", — добавил Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

Минсельхоз РФ ожидает, что поставки зерна за рубеж в текущем сельхозгоду составят 45 миллионов тонн, пшеницы — 36 миллионов тонн. По данным министерства, к началу марта 2020 года экспортировано 30 миллионов тонн зерновых культур без учета торговли со странами ЕАЭС.

"В ходе совещания представители Союза экспортеров зерна затронули вопросы контроля за деятельностью элеваторов, участвующих в логистических цепочках, и внесения изменений в валютное законодательство для организации прямых экспортных поставок", — сообщает министерство.

Другой темой совещания стало повышение фитосанитарного качества российского зерна. Представители экспортеров обратили внимание на необходимость соблюдения аграриями требований стран-импортеров по содержанию карантинных объектов в зерне. "С учетом позиции участников рынка Дмитрий Патрушев дал поручение о разработке дополнительного механизма для обеспечения фитосанитарного контроля зерновой продукции", — добавляет Минсельхоз.