МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Акционерное соглашение по Сбербанку будет действовать три года с момента передачи Банком России всех акций банка правительству, следует из текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению в Госдуме.

"Акционерное соглашение действует с момента его заключения и до истечения трех лет с момента отчуждения Банком России всех обыкновенных акций ПАО "Сбербанк", принадлежащих ему на день вступления в силу настоящего федерального закона", — говорится в проекте.

Изначально законопроект предполагал, что ЦБ уже на первом этапе сделки с кабмином выставит оферту миноритариям, то есть предложит им продать свои акции. Ранее во вторник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров объявил, что совместно с правительством и ЦБ подготовил поправки в законопроект в связи с ситуацией на рынках. Акции Сбербанка существенно упали с момента его внесения в Думу. Одна из поправок, по словам Макарова, заменит оферту механизмом акционерного соглашения.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов ранее во вторник сообщил, что акционерное соглашение поможет гарантировать неизменность подходов к управлению Сбербанком.