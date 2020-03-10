МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. Годовое общее собрание акционеров Сбербанка в 2020 году по решению его набсовета может быть проведено в форме заочного голосования, следует из текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению в Госдуме.

"Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 федерального закона… № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в 2020 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) может быть проведено в форме заочного голосования", — говорится в проекте.

Согласно указанному федеральному закону, общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора, а также вопрос дивидендов не может проводиться в форме заочного голосования.