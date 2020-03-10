БРЮССЕЛЬ, 10 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия заявила о намерении создать специальный инвестиционный фонд для поддержки экономики ввиду распространения нового коронавируса, объем которого может достигнуть 25 миллиардов евро, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

"Мы введем инвестиционный фонд для ответа на коронавирус, направленный на систему здравоохранения, на малый и средний бизнес, на рынок занятости и на другие уязвимые места экономики. Его размер будет значительным, он быстро достигнет 25 миллиардов евро", — сказала она.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.