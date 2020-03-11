МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Ресурсы, выделенные на проект "Сохранение и использование культурного наследия в России", используются неэффективно, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки использования средств займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на эти цели за 2014-2019 годы.

"В ходе проверки установлены факты недостижения целей и ожидаемых результатов по контрактам, заключенным в рамках реализации трех подпроектов, а также неэффективного использования ресурсов, созданных за счет средств займа и софинансирования из федерального бюджета", — цитирует ведомство аудитора Алексея Саватюгина.

Проект был запущен в 2011 году в целях поддержки сохранности, безопасного хранения и использования объектов культурного наследия, а также повышения институционального потенциала регионов в сфере управления объектами культурного наследия. Сумма проекта составляет 313,7 миллиона долларов. В проекте участвуют четыре региона: Ленинградская, Псковская, Новгородская и Тверская области.

Аудитор отметил, что работа над проектами: "Реставрация объекта культурного наследия "Покровская башня", "Реставрация литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино", "Реставрация объекта "Здание бывшего Дворянского собрания" прекратилась в связи с сокращением финансирования со стороны РФ. При этом на момент принятия этого решения по этим подпроектам уже реализовывались контракты на разработку научно-проектной документации. Стоимость оплаченных работ по указанным контрактам составила 120,4 миллиона рублей.

"В результате разработанная и оплаченная научно-проектная документация осталась невостребованной. Это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов в объеме 120,4 миллиона рублей, созданных как за счет средств займа МБРР (47,6 миллиона рублей), так и за счет средств федерального бюджета (72,8 миллиона рублей)", — констатировал аудитор.

Также проверка выявила факт незавершения в срок работ по строительству Многофункционального музейного центра (ММЦ) в Гатчинском районе Ленинградской области. Работы на объекте были полностью остановлены в январе 2019 года. По состоянию на июль 2019 года работы были выполнены только на 30,1%.