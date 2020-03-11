МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Ежегодные трансферты из бюджета на культуру в регионах не изменили ситуацию в этой сфере, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки использования средств федерального бюджета, предоставленных субъектам РФ на поддержку культуры за 2017-2019 годы.

"Расходы в бюджетах регионов на культуру составляют порядка 4%. Понятно, что эта сумма, небольшая. То, что добавляет федеральный бюджет – также незначительно, поскольку субсидии как бы размыты в целом по всем регионам России. Поэтому каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017-2019 годы в сфере культуры не произошло", — цитирует ведомство аудитора Сергея Штогрина.

По итогам проверки Счетная палата отметила невысокий уровень освоения субсидий на мероприятия проекта "Культурная среда" в проверяемых регионах: субсидии на региональные проекты освоены в среднем только наполовину. "Исполнение региональных проектов на 1 декабря 2019 года было небольшим, что вызывает риски их неисполнения. В Московской области – 44,5% освоенных средств, в Ростовской — 53,9%", — подчеркнул он.

Основные нарушения по данным аудиторов были выявлены в Московской области. Так, заключенные в 2018-2019 годах соглашения на предоставление субсидий муниципальным и областным театрам не в полной мере соответствовали нормативным правовым актам региона. Также в документах не были прописаны целевые показатели результативности использования субсидий. Отчеты о расходах бюджета Московской области и о достижении значений показателей результативности предоставлялись с опозданием на 45 дней — 14 месяцев.