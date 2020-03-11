МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 3 миллиарда долларов, составив 13,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ФТС, в январе 2020 года внешнеторговый оборот России составил 46,2 миллиарда долларов и по сравнению с январем 2019 года сократился на 4,4%.

Экспорт России в январе составил 29,9 миллиарда долларов, что на 7,9% меньше, чем в январе 2019 года. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ – 10,8%.

Основой российского экспорта в январе 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65,1% (в январе 2019 года – 68,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 69,9% (в январе 2019 года – 71,9%), в страны СНГ – 25,7% (40,5%).

Импорт России в январе составил 16,2 миллиарда долларов и по сравнению с январем 2019 года увеличился на 2,8%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 89,6%, на страны СНГ – 10,4%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 44,9% (в январе 2019 года – 43,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 47,9% (в январе 2019 года – 47,4%), из стран СНГ – 19,6% (16,7%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю Евросоюза в январе приходилось 41,2% российского товарооборота (в январе 2019 года – 43,4%), на страны СНГ – 10,7% (10,9%), на страны ЕАЭС – 7,6% (7,8%), на страны АТЭС – 33,3% (31,4%).