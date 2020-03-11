МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-феврале увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 29,898 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-феврале 2020 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 29 897,9 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возрос на 1,9%. В феврале 2020 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 15 586,3 миллиона долларов США и по сравнению с январем 2020 года возрос на 8,9%", — говорится в сообщении.

При этом импорт химической продукции в феврале вырос на 13,2% и составил 2,82 миллиарда долларов, машиностроительной продукции – на 11,3%, до 7,626 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 5,3%, до 1,951 миллиарда долларов. Импорт текстильных изделий и обуви сократился на 2,5% и составил 1,083 миллиарда долларов.

Импорт товаров химической промышленности в феврале вырос за счет роста на 36,1% закупок фармацевтической продукции, мыла и синтетических моющих средств – на 16,8%, парфюмерно-косметических товаров – на 16%, полимеров и каучука – на 7,7%, поставки продукции органической и неорганической химии вместе с тем снизились на 7,7%.

В импорте машиностроительной продукции возросли закупки судов и плавучих средств в 2,2 раза, летательных аппаратов – в 1,9 раза, инструментов и оптических аппаратов на 27,4%, средств наземного транспорта – на 15,5%, механического оборудования – на 9,9%. При этом сократились поставки железнодорожных локомотивов на 12,8%, электрооборудования – на 10,3%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года увеличился импорт зерновых культур на 38,6%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 21%, сахара – на 17,3%, фруктов и орехов – на 12%, табака – на 3,3%, мяса и субпродуктов – на 1,3%. Вместе с тем сократился ввоз молочных продуктов на 23,6%, овощей – на 10,7%, рыбы – на 6,6%, растительного масла – на 4,1%.