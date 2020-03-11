МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Bank of America вновь ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на фоне распространения коронавируса по миру — до 2,2% с 2,8%, говорится в комментарии банка, который есть в распоряжении РИА Новости.

Предыдущий прогноз Bank of America был худшим со времен мирового кризиса 2008-2009 годов. Тогда катализатором кризиса стал обвал рынка облигаций в США, за которым последовало банкротство одного из столпов американской финансовой системы — банковского конгломерата Lehman Brothers.

"Прошло менее двух недель с тех пор, как мы пересматривали прогноз в сторону ухудшения, теперь мы понижаем его снова", — пишут экономисты банка. Они называют несколько причин понижения, среди них: распространение вируса за пределами Китая и возможное влияние на развитые рынки, медленная реакция со стороны систем здравоохранения в ряде стран и поведение людей, которые не желают ограничивать общение.

"В-третьих, политики и инвесторы привыкли полагаться на то, что Центробанки первыми реагируют на кризисы. Однако негативная реакция рынка на снижение ставки Федрезервом показала, что ЦБ играют лишь вспомогательную роль в этом кризисе. Действительно, финансовые условия значительно ухудшились", — отмечают в BofA. Федрезерв в начале марта неожиданно понизил ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%.

Кроме того, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК оказывает дополнительное давление на рост. "Снижение нефтяных цен нейтрально для роста, потому что означает переход прибыли от производителей к потребителям, однако в краткосрочной перспективе это все же ослабляет рост. Во-первых, ситуация наносит урон сектору инвестиций и оказывает давление на рынок акций. Во-вторых, коронавирус спровоцировал падение сектора туризма, а значит падение нефтяных цен уже не будет иметь такой позитивный эффект для домохозяйств", — говорится в комментарии.

Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 114 странах мира.