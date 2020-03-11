МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минфин не считает текущую ситуацию в экономике РФ началом рецессии, не видит оснований для пессимизма, а прогноз по росту ВВП на 2020 год в 1,9% будет достигнут за счет стимулирования внутренней экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов. АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА во вторник объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки 3,1 пункта.

"Нет. Считаю, что для Российской Федерации у нас нет оснований впадать в пессимизм", — заявил Силуанов журналистам, отвечая на вопрос о том, расценивает ли Минфин сложившуюся ситуацию на рынках как начало рецессии.

Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП показывает отрицательную динамику. Последний раз российская экономика входила в рецессию в кризис 2014-2015 годов, она закончилась весной 2016 года.

"Мы будем делать все, чтобы выполнить прогнозные показатели по ВВП, в первую очередь, за счёт стимулирования внутренней экономики", — сказал Силуанов. По итогам 2019 года рост ВВП, по предварительной оценке Росстата, составил 1,3%. Текущий прогноз правительства на 2020 год по росту ВВП — 1,9%.

"Ресурсы у нас есть, они больше, чем в прошлом году. Мы будем лучше следить за бюджетным исполнением, поэтому это будет дополнительным стимулом для экономики", — пояснил он.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников также заявил, что министерство выступает за меры, направленные на поддержку спроса на фоне текущей волатильности рынков.

Кроме того, ЦБ во вторник объявил о временных регуляторных послаблениях для банков, кредитующих наиболее пострадавшие от распространения коронавируса отрасли: туристическую и транспортную, а также заявил о готовности ввести дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка в случае такой необходимости.

ПРОГРАММА ЗАИМСТВОВАНИЙ

Минфин не планирует пересматривать программу заимствований на текущий год и надеется на стабилизацию рынка, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По долговой программе — мы пока не планируем ее пересматривать", — сказал Силуанов журналистам.

"Пока у нас нет оснований для пересмотра программы. У нас достаточно ресурсов, есть остатки, которыми мы можем восполнить недозаимствование средств на рынке. Тем не менее, мы считаем, что после того, как этот ажиотаж спадет, на рынке будем занимать", — заявил он.

"Мы должны понять новый уровень цен на нефть, новый уровень курса, понять, как себя будет вести финансовый рынок. Мы надеемся, что он стабилизируется, и после этого будем заимствоваться в плановом порядке", — добавил министр.

Распад сделки ОПЕК+ вызвал обвал на нефтяном рынке: в понедельник падение цен достигало 30%. Это ударило по курсу рубля. Во вторник курс доллара подскакивал до 73 рублей, евро – до 85 рублей. Однако затем благодаря мерам властей РФ и общему отскоку мировых рынков скорректировался и рубль. В среду доллар торгуется в районе 71,5 рубля, евро – около 81 рубля.

Минфин РФ во вторник объявил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на неопределенный срок, до стабилизации рыночной ситуации.