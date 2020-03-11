МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в январе снизился на 0,1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — уменьшился на 2,9%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,3% в месячном исчислении, а в годовом — уменьшился на 2,6%.