НОВО-ОГАРЕВО, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими. Силуанов: Оснований для пессимизма в экономике РФ нет

"Даже не надеюсь, а уверен, что Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно, более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей, очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться на всей российской экономике, отразиться позитивным образом", — сказал Путин на встрече с инвесторами.

Президент добавил, что Российская Федерация будет делать все, чтобы создать условия для работы инвесторов в России, обеспечить безопасность капиталовложений и минимизировать риски.

"Со своей стороны могу вам сказать, что мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся", — подчеркнул он.

ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЦБ

Банк России и правительство страны должны минимизировать негативные явления в экономике, чтобы граждане не чувствовали их на себе, считает Путин.

"Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы негативные всякие явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных", — сказал президент.

По его мнению, у кабмина и Банка России достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации.

"Все, наверняка, видите, как реагирует Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность", — сказал он и отметил, что встреча планировалась до того, как начались турбулентные процессы на фондовых валютных рынках.

"Тем полезнее, мне кажется, интереснее будет наша сегодняшняя беседа", — пояснил Путин.

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Президент затронул вопрос мировых рынков: процессы, происходящие сейчас на глобальных рынках, в чем-то создают проблемы, а в чем-то – дополнительные возможности.

"Процессы подобного рода, они в чем-то создают проблемы, а в чем-то, наоборот, и создаются дополнительные возможности", — считает президент.

Напомним, что страны ОПЕК+ в прошлую пятницу, 6 марта, не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Из-за этого с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в нефтедобывающих странах-участницах альянса.

Позднее, на выходных, появились сообщения, что Саудовская Аравия хочет нарастить добычу нефти и дать скидки на свое сырье для покупателей. Эти новости вызвали обвал цен на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.