МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале составил 12,7 миллиарда долларов, снизившись на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.

"Сальдо финансовых операций частного сектора, согласно оценке Банка России, составило 12,7 млрд долларов США (17,8 млрд долларов США в январе-феврале 2019 года)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, такой результат сформировался преимущественно за счет операций банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств при снижении объемов трансграничных финансовых операций прочих секторов.