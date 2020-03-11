ЛОНДОН, 11 мар — ПРАЙМ. Минфин Великобритании ухудшил прогноз по росту ВВП в 2020 году до 1,1% с 1,4% из-за негативного влияния коронавируса и Brexit, в 2021 году ожидает рост на уровне 1,8%, сообщил глава министерства Риши Сунак, представляя в среду в парламенте проект бюджета, который учитывает последствия Brexit. Банк Англии объявил о мерах по борьбе с последствиями коронавируса

Министр привел данные британского Бюро бюджетной ответственности (OBR – Office for Budget Responsibility), представляющего официальный прогноз экономических показателей.

По словам Сунака, рост экономики Великобритании в 2022 году ожидается на уровне 1,5%, в 2023 году – 1,3%, в 2024 году – 1,4%.

Министр также подчеркнул, что благодаря мерам по поддержке экономики, которые намерено принять правительство, экономический рост страны в следующие годы будет чуть выше, чем ранее прогнозировалось.

"В OBR заявили, что, результатом мер, которые я объявляю, станет рост в течение следующих двух лет на 0,5 процентного пункта выше, чем был бы в противном случае", — отметил Сунак.