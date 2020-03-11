МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2020 года вырос на 409 миллиардов рублей — до 8,25 триллиона рублей, а в долларах сократился на 1,24 миллиарда долларов, до 123,14 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина.

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ составлял 7,84 триллиона рублей или 124,38 миллиарда долларов.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,568 триллиона рублей, или 98 миллиардов долларов, что составляет 5,8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год. После превышения объема ликвидных активов планки в 7% ВВП, Минфин по бюджетному правилу сможет инвестировать эти средства в самоокупаемые проекты, в том числе внутри России.

В частности, по состоянию на 1 марта 2020 года, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,296 миллиарда долларов, 38,993 миллиарда евро, 7,64 миллиарда фунтов стерлингов и 206,2 миллиона рублей. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 574,927 миллиарда рублей.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 212,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,434 миллиарда рублей размещено на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 278,992 миллиарда рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 2,4 миллиарда рублей, что эквивалентно 39,6 миллиона долларов.