МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Тепличные овощи в РФ на фоне резкого роста курса доллара могут начать дорожать из-за валютной составляющей в своей себестоимости и возможного банкротства ряда предприятий, заявил РИА Новости директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

"В себестоимости овощной продукции в защищенном грунте в России есть заметная доля валютной составляющей (томаты – 10%, огурцы – 20%), в частности, из-за закупки импортных комплектующих. Если цены на них пойдут вверх, оптовые цены на тепличные культуры в России – тоже", — сказал Глушков. А поскольку даже небольшой рост оптовых цен приводит к большему росту розничных, из-за торговых наценок стоимость тепличных овощей в магазинах будет еще выше, добавил он.

Рубль во вторник после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов из-за обвала нефтяных цен после того, как страны ОПЕК+ не смогли прийти к договоренностям по сделке о сокращении добычи нефти. Официальный курс Центробанка на четверг — 71,4 рубля за доллар, за евро — 81,02 рубля, неделю назад — примерно на 5-8 рублей ниже (66,08 рубля и 73,74 рубля соответственно).

По оценке Плодоовощного союза, курсу 65 рублей за доллар соответствует среднегодовая оптовая цена на тепличные огурцы и томаты в 79 рублей и 87 рублей за килограмм. При курсе 70 рублей огурцы в среднем по году могут стоить 82,2 рубля, томаты — 90,5 рубля, а при курсе 75 рублей — 85,4 рубля и 94,1 рубля соответственно. Глушков напомнил, что с 2014 года, на фоне резкого ослабления рубля, потребление продукции отрасли в течение двух лет сократилось на 20%, но потери несли в первую очередь иностранные компании. Теперь сокращение потребления ударит по отечественному производству: некоторые тепличные предприятия в РФ без достаточных мер господдержки уже находятся в сложном финансовом состоянии.

"Сейчас потребление овощей защищенного грунта может падать примерно до 5% в этом году к прошлому, так как раньше выше была доля импорта, а сейчас — отечественного производства: например, по огурцам — 90%. В долгосрочной перспективе оптовые цены растут, покупать будут меньше, и это приведет к частичному банкротству наших тепличных комплексов. Особенно это касается 40 предприятий в сложном финансовом положении, которым возместили 10% (вместо 20%) капзатрат. Все это приведет к тому, что со временем может увеличиться доля импорта", — считает глава союза.

"В текущей ситуации темпы выбытия устаревших предприятий ускорятся до 70-80 гектаров в год (с 50 гектаров), а из-за валютной составляющей замедлится строительство и модернизация. В результате в 2021 году мы недополучим продукции примерно на 200 тысяч тонн", — заключил эксперт.