ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. США изучают возможное снижение налогов и прямую компенсацию работникам за проведенное в карантине время, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в комитете палаты представителей по ассигнованиям.

По его словам, администрация "активно изучает" возможность компенсации работникам.

"Федеральное правительство должно обеспечить, чтобы им заплатили за эти две недели", — сказал Мнучин. По его словам, власти в теории могут компенсировать зарплату напрямую, рассылая работникам дебетовые карты или осуществляя депозиты на их счета. Второй вариант — добиваться от компаний выплат работникам и затем возмещать компаниям понесенные расходы.

Кроме того, Мнучин подтвердил, что рассматривается вопрос о снижении налога на заработную плату, который работодатели автоматически удерживают с зарплат сотрудников.

"Снижение налога на зарплату — стимулирующий механизм, который позволяет добавить денег в экономику", — сказал Мнучин.

В США коронавирусом заболели уже более 1 тысячи человек, не менее 31 умерли. В США у многих работников нет отпуска по болезни, многим также не компенсируется время, вынужденно проведенное вне работы. К тому же около 27 миллионов американцев не имеют медицинской страховки и доступа к платной медицине. Способность работников зарабатывать деньги удаленно сильно зависит от отрасли. В сфере обслуживания, которая составляет до 70% американской экономики и включает рестораны, туризм, транспорт и торговлю, возможность сотрудников работать удаленно ограничена.