МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса станет серьезным ударом для глобальной экономики, торговли и финансовой системы, в том числе для российской, заявил РИА Новости глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.

"Объявление ВОЗ пандемии нового коронавируса в мире — серьёзный удар для экономики и финансовой системы РФ, как и во всём мире", — считает эксперт.

Рябинин напомнил, что коронавирус уже серьезно начал влиять на экономические цепочки, что приводит к замедлению мировой торговли. В результате российские банки, которые обслуживают занимающиеся экспортом компании, также могут почувствовать негативное влияние от пандемии, отметил аналитик.

Он добавил, что объявление пандемии в совокупности с дальнейшим негативным развитием ситуации на нефтяном рынке, ростом до критических показателей индекса страха и снижением экономической активности может привести к рецессии в российской экономике.