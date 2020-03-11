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МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в феврале составил 235,335 миллиарда долларов после дефицита в 32,593 миллиарда в январе, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 236,3 миллиарда долларов.

Годом ранее в феврале в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 233,977 миллиарда долларов.

Согласно отчёту министерства, государственные расходы в США в феврале увеличились на 5% в годовом выражении и составили 423,286 миллиарда долларов, доходы поднялись на 12% — до 187,951 миллиарда долларов.