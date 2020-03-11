МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Цена на нефть в 45-55 долларов за баррель является равновесной и справедливой, позволит инвестировать в проекты и обеспечит восполнение добычи, заявил в интервью агентству Рейтер замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"Уровень цены в $45-55 за баррель является равновесным и справедливым, он позволит инвестировать в проекты и обеспечить восполнение добычи", — пишет агентство со ссылкой на слова замминистра.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.