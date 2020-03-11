МОСКВА, 11 мар — РИа Новости/Прайм. Пандемия коронавируса схожа с "Черным лебедем" – определения американского экономиста и писателя Нассима Талеба по своей неожиданности и значительности негативных последствий, заявил РИА Новости директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Черный лебедь" — теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения. В итоге оно оказывается простым. Практика показала, что никто и никогда не может предсказать кризисы (это предполагает и сама теория), однако эксперты во всем мире регулярно пытаются это делать.

"К сожалению, объявленная пандемия лишь подольет масла в огонь панических настроений. Ведущие страны уже начали пересматривать свой прогноз относительно годового роста своих экономик. Текущий коронавирус — это настоящий "Черный лебедь" описанный в книге Нассима Талеба — неожиданное событие со значительными последствиями", — считает эксперт.

"Можно сделать вывод, что, скорее всего, плановые показатели по темпам роста российской экономики также будут пересмотрены в сторону понижения (сейчас Минэкономразвития прогнозирует рост в 2020 году на 1,9% — ред.), но у нашей финансовой системы достаточно ресурсов, чтобы пережить это непростое время", — добавил Косарев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.