РИМ, 11 мар /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Решение Саудовской Аравии повысить добычу нефти идет в русле ее давнего политического курса, который ведет к получению полного контроля над ОПЕК, заявил РИА Новости профессор римского университета Luiss Карло Андреа Боллино (Carlo Andrea Bollino).

"С точки зрения экономической теории я вижу, что Саудовская Аравия столкнулась с дилеммой: выбрать сотрудничество с Россией и держать цены высокими или развязать ценовую войну с пониманием того, что цена производства для Саудовской Аравии более благоприятна, то есть у них больше преимуществ", — заявил преподаватель. По словам Боллино, его как профессора экономики, больше, чем действия саудитов, удивило бездействие России.

"Среди двух этих производителей у Саудовской Аравии есть бонус в цене. Поэтому для ОПЕК+ было бы целесообразнее прийти к соглашению и держать цены высокими перед лицом снижающегося спроса из-за коронавируса. Предложение Саудовской Аравии было вполне fair deal (честной сделкой – ред.), возможно, не совсем fair по отношению к России. Та могла бы вести переговоры по другому распределению долей", — заметил Боллино.

"Сейчас появляется понимание того, что Саудовская Аравия хочет завоевать контроль над ОПЕК", — заявил экономист. По его словам, старт этой стратегии был дан с 1986 года, когда тогдашний министр нефти Ямани объявил о прекращении ограничения нефтедобычи.

"Когда они видят, что их рыночная доля в количественном отношении сокращается, они снижают цены, чтобы ее себе вернуть. Если они продают 10 миллионов баррелей, они не хотят снижать производство, они продают их и по 100, и по 30 долларов. И это не мнение какого-то одного министра нефти, это видение всей страны, ее политического курса", — сказал Боллино.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.