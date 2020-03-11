МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, никак не повлияет на текущие действия властей РФ и сложившуюся ситуацию, так как время подготовиться к последствиям было, заявила РИА Новости кандидат политических и юридических наук, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

"То, что сегодня произошло на фоне того, что сказало руководство ВОЗ, никакого влияния на реальные шаги по борьбе государства с коронавирусом не оказывают", — считает Сазонова. По ее словам, "у человечества было два месяца — январь, февраль — для того, чтобы как-то морально подготовиться и ввести определенные заградительные меры, которые мы наблюдаем повсеместно". "Мы смогли определенным образом сгруппироваться и понять, что нужно делать на межгосударственном уровне", — добавила эксперт.

"Если брать экономические аспекты, я не склонна их драматизировать, все началось с Китая и эпидемия там сейчас постепенно идет на спад в эпицентре, в Ухане, это хороший знак — возможно, Китай будет одной из первых стран, которая сможет справиться и снова наладить логистику поставок", — сказала Сазонова.

Она отметила, что "самый ощутимый удар пришелся, прежде всего, на сферу туризма — и каждая страна сейчас будет локально решать поступающие вводные и обрабатывать их".

Объявление пандемии, по мнению доцента, имеет и юридический аспект. "Например, срывы поставок товаров — в данном случае, официальное объявление пандемии будет являться юридическим доказательством — это позволяет, например, обратиться в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, где выдаются соответствующие документы о том, что поставки задерживаются из-за коронавируса и это трактуется как некий форс-мажор", — объяснила эксперт.