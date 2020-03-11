МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Экспорт российской молочной продукции в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 6,5%, до 279 миллионов долларов, превысив план в 274 миллиона долларов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза России.

Сообщается, что замминистра сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание, посвященное перспективам расширения объемов и географии экспорта российской молочной продукции. Участие в мероприятии приняли руководители предприятий, а также отраслевой союз.

"В ходе совещания было отмечено, что по итогам прошлого года экспорт молочной продукции вырос на 6,5% по сравнению с 2018 годом и составил 279 миллионов долларов при плане 274 миллиона долларов. Плановые показатели на 2020 год составляют 333 миллиона долларов, а к 2024 году Россия должна поставлять на внешние рынки товаров этой группы более чем на 800 миллионов долларов", — указывается в сообщении.

По словам участников рынка, структура экспорта остается стабильной — отечественные производители успешно реализуют кисломолочные продукты, сыры, мороженое и другие товары, отмечает Минсельхоз. Наиболее перспективные для наращивания экспортных поставок виды продукции — это сухое молоко, сливочное масло, молочная сыворотка. Среди основных рынков для успешного выполнения установленных целевых показателей представители бизнеса особо выделили страны ближнего зарубежья, где российская продукция и ее производители хорошо известны и имеют положительную репутацию.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы транспортировки товаров, продвижения российских брендов, а также взаимодействия с Россельхознадзором при поставках молочной продукции в третьи страны. По словам Лут, Минсельхоз РФ готов оказывать всю необходимую поддержку для того, чтобы российские производители этой категории товаров могли успешно конкурировать на внешних рынках.