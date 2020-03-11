КАИР, 11 мар /ПРАЙМ/. Резкое падение цен на нефть может означать необходимость пересмотра бюджета Ирака в будущем, однако не поставит страну под угрозу банкротства, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди в эфире иракского телевидения в среду.

"Наш бюджет в значительной степени опирается на нефть. … Представим, что цена на нефть упала на 50% и составляет 30 долларов за баррель при прежней усредненной цене 60 долларов. Если мы потеряем половину, то получим около 30-40 миллиардов долларов в год", — пояснил Абд аль-Махди. "Это не означает банкротства государства, это может означать кризис бюджета. Бюджет может нуждаться в пересмотре", — заявил иракский политик.

И.о. премьера также отметил, что страна располагает "достаточным объемом" нефтяных доходов, которые при грамотном распределении позволят не допустить серьезного кризиса. Он указал, что позиции Центробанка Ирака "остаются стабильными с точки зрения резервов и валютных запасов".

Ранее в среду официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад заявил РИА Новости, что, по мнению его страны, ситуацию на мировом рынке нефти стабилизирует лишь сплоченная позиция производителей, а снятие ограничений на добычу мешает этому. Неограниченная добыча создаст хаос на мировых рынках, их станет сложно контролировать, а в итоге проиграют все, заявил чиновник.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — в декабре 2019 года составлял 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака тогда был на уровне 3,875 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%. В среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.