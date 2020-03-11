МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Нормы Всемирной торговой организации (ВТО) разрешают странам вводить ограничения, направленные на защиту жизни и здоровья граждан при пандемии, кроме запрета на вывоз медицинских товаров, рассказал РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.

"Решения ВОЗ не имеют отношения к торговле. Они, скорее, касаются статуса болезней и их распространения. ВТО в свою очередь разрешает при определённых условиях вводить ограничения, направленные на защиту жизни и здоровья своих граждан, за исключением запретов на вывоз медицинских изделий, которые используются для борьбы с этим заболеванием", — сказал Медведков.

Он также добавил, что не слышал, что такие ограничения в торговле вводились из-за коронавируса.