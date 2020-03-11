МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Объявление пандемии коронавируса усугубит ситуацию с ценами на электронику в России, заявил РИА Новости директор Института информационных технологий eниверситета "Синергия" Станислав Косарев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.

"Это (объявление пандемии — ред.) усугубит в целом ситуацию на рынках, усилит давление на рубль, как итог стоимость импортного оборудования будет увеличиваться по мере ослабевающего рубля", — считает Косарев.

"Импортная техника, так или иначе, имеет комплектующие, производимые на китайских заводах, а они сейчас работают лишь на часть своих возможностей, кое-где заводы просто стоят на карантине. Всё это заставляет производителей изыскивать новые ресурсы, в срочном порядке запускать производство в других странах, что влечёт за собой увеличение себестоимости и, как итог, рост цен", — сказал он.

"Думаю, что мы увидим рост цен на всю компьютерную технику, грубо, в диапазоне 10-30%, тут ещё сильно зависит от нефтяных котировок и ситуации на валютном рынке, но будем надеяться, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки производители всё-таки вернут ценники к прежним значениями. То, что ситуация будет улучшаться, показывает позитивная динамика распространения коронавируса в самом Китае, где темпы роста количества заболевших сильно уменьшились", — отметил эксперт.