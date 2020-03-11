МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Последствия для глобальной экономики от коронавируса будут зависеть от динамики его распространения дальше по миру, объявив пандемию, ВОЗ просто признала этот статус, считает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах, скончались 4 291 человек.

"Все давно поняли, что это пандемия, поэтому это, скорее, формальность, что признан этот статус. Долгосрочные последствия зависят от того, как дальше будет продвигаться динамика распространения вируса. То есть, если мы будем видеть сценарий Италии в других странах Европы, то это будет дальнейшее падение рынков, рубля, нефти и всего остального", — сказала Евдокимова РИА Новости.

По ее словам, в отдельных странах риски рецессии уже очень высоки, например, в Германии, Японии. "Они были на грани рецессии еще до начала этого всего. Сейчас они точно там окажутся", — добавила она.

Говоря о России, она отметила, что при усугублении падения на глобальных рынках, такой риск может появиться и в нашей стране. "Пока я бы сказала, что базовый сценарий — рост экономики РФ, но меньше 1%. Но, если кризис будет затягиваться за пределы второго квартала, перекидываться на третий, то эти риски рецессии будут возрастать. Но пока бы я не сказала, что это базовый сценарий", — пояснила аналитик.