ВАШИНГТОН, 11 мар /ПРАЙМ/. Индексы США на закрытии торгов в среду обрушились на 4,5 — 5,6% из-за опасений по коронавирусу, свидетельствуют данные бирж.

На 16.00 (23.00 мск), на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 5,63%, до 23610,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,64%, до 7956,465 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 4,54%, до 2751,4 пункта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.

После этого объявления биржи США, которые отыгрывали падения предыдущих дней, вновь перешли в "красную зону".