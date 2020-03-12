МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении пакет из трех законопроектов о государственной поддержке и стимулировании предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, внесенных правительством РФ.

Базовый документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. При этом кабмин будет определять участки арктического шельфа РФ, на которых применяются меры господдержки.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей. Статус резидента позволяет получить различные налоговые и неналоговые преференции, в том числе льготы по федеральным, региональным, местным налогам и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков ранее пояснял, что сейчас идут дискуссии в отношении "входного билета", причем есть предложения дифференцировать его и понизить, установив в размере от 1 до 3 миллионов рублей. Член профильного комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер считает необходимым вернуться к инициативе руководителей арктических регионов о снижении для малого бизнеса платежей во внебюджетные фонды с 30% до 8%. "Возможно льготирование нужно вводить постепенно, распространив, его на предприятия, которые только начинают свою деятельность на Севере", — заявил депутат РИА Новости.

Один из законопроектов — спутников приводит действующее законодательство в соответствие с базовым проектом, а другой вводит налоговые льготы, в том числе нулевую ставку налога на прибыль организаций в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности, предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне.

В отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим экспортируемые товары, а также услуг по перевозке морским транспортом товаров в целях их дальнейшего вывоза за пределы России устанавливается нулевая ставка НДС. В целях применения нулевой ставки НДС при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, резидентам Арктической зоны определяется перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности ее применения.