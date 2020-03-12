МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки ко второму чтению законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России, а также связанный с ним пакет поправок в Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте поправок правительства РФ к проекту федерального закона… "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ", — говорится в сообщении. Правительство также обсудит проект поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.

В начале февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство России планирует доработать закон о защите и поощрении капиталовложений как можно скорее.

Госдума 10 декабря приняла в первом чтении законопроект о реализации новых инвестиционных проектов в РФ на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) при условии его последующей доработки, а также связанные с ним изменения в Налоговый, Бюджетный кодексы и ряд законов, внесенные правительством. Целью законопроекта является привлечение инвестиций в российскую экономику через создание благоприятных условий для инвесторов.

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил правительству и парламенту ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.