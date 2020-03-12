МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в окончательном третьем чтении два законопроекта, касающихся покупки кабмином РФ у Банка России пакета акций Сбербанка.

Законопроекты предполагают поэтапный выкуп Минфином за счет средств ФНБ всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Один предусматривает выкуп акций у ЦБ по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой сделке, который не может быть больше 30 дней. Первоначальная редакция предполагала выкуп исходя из средней цены за шесть месяцев до даты первой сделки (глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал ее примерно в 2,5 триллиона рублей) и направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров.

Однако в ходе доработки было решено отказаться от направления оферты и заменить ее механизмом акционерного соглашения, которое гарантирует для миноритариев сохранение преемственности той политики, которую реализует государство через своих представителей в совете директоров Сбербанка.

Другой законопроект определяет процедуру перечисления части доходов ЦБ от этой продажи в бюджет и казну РФ. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 миллиардов рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350,45 миллиардов рублей). Причем кабмин будет вправе принять в казну эти права требования по их балансовой стоимости на день передачи, а также определить сроки перечисления доходов от сделки в бюджет.

Банк России получит возможность оставить себе от сделки 300 миллиардов рублей. Кроме того, регулятор сможет компенсировать за счет средств от сделки свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков.

Первоначально предполагалось, что у ЦБ по итогам сделки останется 700 миллиардов рублей, а остальные средства и права требования он поэтапно перечислит в бюджет и казну РФ до 1 июня соответствующего года: 500 миллиардов рублей в 2020 году, 650 миллиардов в 2021 году, 400 миллиардов в 2022 году, оставшуюся сумму в 2023 году. Однако от данных норм после консультаций с правительством и Банком России было решено отказаться.