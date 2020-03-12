МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроект разработан в целях создания правовых условий (установления экспериментальных правовых режимов) для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом устанавливаются цели и принципы экспериментальных правовых режимов, круг их участников, а также регулируются правоотношения, возникающие в связи с их установлением и реализацией. "Правила проведения экспериментального правового режима предлагается определять в программе, … утверждаемой правительством Российской Федерации, а по направлению финансовых рынков — Банком России", — уточняется в сообщении.

Ожидается, что в результате будет обеспечено развития науки и социальной сферы, сформированы новые виды экономической деятельности, снижены издержки предпринимательской деятельности, повышена эффективность государственного и муниципального управления и усовершенствовано общее правовое регулирование.