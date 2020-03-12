БРЮССЕЛЬ, 12 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг соберется на регулярное заседание и обсудит свою денежно-кредитную политику в еврозоне.

Заседание будет проходить на фоне кризиса с распространением по Европе нового коронавируса, об экономических мерах реагирования на который говорят не только эксперты, но и руководство ЕС.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в среду предупредила об угрозе экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если в Европе не будут предприняты скоординированные действия в связи коронавирусом.

Аналитики ранее не исключили, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет ряд мер для поддержки экономики еврозоны. Федеральная резервная система США и Банк Англии уже понизили ключевые ставки на внеочередных заседаниях, причем о своем решении они объявляли почти за две недели до этих запланированных встреч.

ЦИФРЫ

"IHS Markit ожидает, что ЕЦБ объявит еще один пакет смягчающих мер 12 марта", — сказал главный европейский экономист компании Кен Ваттрет. По его словам, скорее всего, этот пакет будет включать снижение ставки по депозитам на 10 базисных пунктов и увеличение ежемесячных объемов чистых покупок активов — вероятно, на 10-20 миллиардов евро.

Сейчас ставка ЕЦБ уже находится на уровне —0,5%. В 2019 году ЕЦБ возобновил прерванную программу покупки активов APP, называемую также QE, в размере примерно 20 миллиардов евро ежемесячно. В рамках этой программы приобретаются, в частности, государственные и корпоративные облигации.

По словам Ваттрета, есть риск, что ЕЦБ промедлит с решениями, чем может разочаровать рынки.

"В любом случае даже широкомасштабный пакет мер мало повлияет на краткосрочные последствия для экономики от распространения COVID-19. В лучшем случае это сгладит некоторое влияние на финансовые рынки", — полагает эксперт.

В Oxford Economics ожидают от регулятора аналогичных шагов. Эксперты компании также предполагают сокращение ставки по депозитам на 10 пунктов. Кроме того, они не исключают новых и более упрощенных аукционов по предоставлению ликвидности кредитным институтам TLTRO, в рамках которых деньги могут выделяться на срок до четырех лет.

В отчете Oxford Economics отмечается, что покупки корпоративных облигаций в рамках QE могут быть увеличены как минимум на 5 миллиардов евро в месяц, то есть до 25 миллиардов. Кроме того, явно возросли шансы на возможность увеличения QE примерно до 40 миллиардов евро за счет более активной покупки государственных облигаций.