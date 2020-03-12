МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Российская экономика сможет преодолеть трудности, вызванные пандемией, потому что она "натренирована" санкциями, заявил РИА Новости член генерального совета "Деловой России" Павел Гагарин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.

"Российская экономика, конечно, выстоит. Естественно, ряду компаний-импортеров будет тяжело, да им уже непросто. Во-первых, благодаря тому, что скачкообразно вырос курс доллара и евро по отношению к рублю, а, во-вторых, транспортно-логистические сложности из-за карантина. Но поскольку у нас страна достаточно "тренирована" санкциями и экономическими, и финансовыми "отгораживаниями" от всего мира, я думаю, что российская экономика не упадет. Тем более, что большая часть продукции, которую мы потребляем, производится внутри страны", — полагает Гагарин.

"В сложившейся ситуации меня больше волнует другое — понижение цены на нефть. То, что в связи с этим будет гораздо сложнее пополнять бюджет. Не хотелось бы, чтобы в этом случае государство еще сильнее взялось за бизнес с точки зрения фискальных функций собирания налогов, неналоговых платежей с целью пополнения бюджета", — отметил он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.