НУР-СУЛТАН, 12 мар — ПРАЙМ. Казахстан планирует занять на российском фондовом рынке сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов, сообщил в четверг первый заместитель премьер-министра, министр финансов республики Алихан Смаилов.

"Мы выпускаем программу заимствования на внешних рынках, а именно на российском рынке в эквиваленте до 1 миллиарда долларов, это в российских рублях будет. Эта работа будет завершена в первом полугодии текущего года", — сказал Смаилов журналистам.

Вице-премьер отметил, что "500 миллионов (долларов) — первый шаг". "Посмотрим на спрос, если спрос будет хороший, цены будут хорошие, то до миллиарда", — добавил Смаилов.

В феврале он сообщал, что Казахстан планирует в этом году, скорее всего уже весной, занять на российском фондовом рынке сумму, эквивалентную 500 миллионам долларов или более, выпустив казначейские облигации.