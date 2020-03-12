МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в феврале замедлилась до 3,96% с 4,2% в январе, сообщает Банк России.

Как отмечает ЦБ, основной причиной замедления динамики показателя, рассчитанного на скользящем 5-летнем периоде, остается постепенный уход из базы расчета повышенных темпов роста потребительских цен 2015-2016 годов.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанной на более коротком трехлетнем временном интервале, тоже понизилась до 3,16% в феврале с 3,23% в январе.