МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 11 марта составил 3,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Курс доллара на открытии торгов взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ 9 марта объявил о приостановке на 30 дней покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. А на следующий день заявил, что начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности — у Минфина формально появится возможность продавать валюту из ФНБ только в апреле.