ПЕКИН, 12 мар — ПРАЙМ. В четверг официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн в четверг заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране в целом уже прошёл. Иностранные туристы аннулировали брони туров в Россию на сумму свыше 500 млн рублей

"В настоящее время, за исключением Уханя, во всех городах провинции Хубэй в течение уже одной недели не зарегистрировано новых случаев заражения", — сообщил представитель комитета на брифинге.

"За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть — ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошёл", — добавил Ми Фэн.

Напомним, что в среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По всему миру заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней. Срок начала действия ограничения — 13 марта.