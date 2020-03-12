МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает включить Китай в перечень стран, в чьи долговые обязательства смогут размещаться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют – за счет китайского юаня", — указано в пояснительной записке к проекту.

В документе также добавляется, что включение в корзину разрешенных валют ФНБ китайского юаня будет способствовать сближению валютной структуры средств ФНБ с фактической структурой международных резервов ЦБ РФ, модифицированной в последнее время для минимизации санкционных рисков.