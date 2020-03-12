КИЕВ, 12 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых с 13 марта, заявил в четверг глава регулятора Яков Смолий.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта", — сказал Смолий. Трансляция велась на Youtube-канале регулятора.

По словам Смолия, прогноз снижения учетной ставки до конца года остаётся в силе. "Как и раньше Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 7% до конца текущего года", — сказал он.

Глава регулятора отметил, что Нацбанк будет внимательно следить за темпами распространения нового типа коронавируса в мире и на Украине, его влиянием на мировую и украинскую экономику. При этом Смолий не исключил, что смягчение монетарной политики будет ускорено в случае благоприятных условий.

Он также заявил, что пока распространение коронавируса в мире имело "ограниченное и нейтральное влияние" на украинскую экономику.

Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18% в сентябре 2018 года.

Напомним, что накануне Банк Англии неожиданно понизил ставку — на 50 б.п., до 0,25% >>