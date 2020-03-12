МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 марта, снизилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 211 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 2 тысячи с первоначального уровня предыдущей недели, до 218 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону понижения до 215 тысяч с 216 тысяч.