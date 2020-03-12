МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5%, хотя аналитики ожидали ее снижения на 10 базисных пунктов. Маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к уровню, близкому, но ниже 2% в рамках прогнозного периода.

Регулятор дополнительно купит на рынке до конца года активы на 120 миллиардов евро на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в пресс-релизе.

"До конца года будет добавлен временный пакет дополнительных чистых покупок активов в размере 120 миллиардов евро, что обеспечит значительный вклад в программы покупок активов", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕЦБ проведет дополнительные аукционы по кредитованию банков, чтобы поддержать финансовую систему еврозоны на фоне сложившейся ситуации. "Дополнительные аукционы по предоставлению ликвидности кредитным институтам (LTRO) будут проводиться временно для оказания немедленной поддержки ликвидности финансовой системе еврозоны", — отмечает регулятор.

На этом фоне основные европейские фондовые индексы ускорили снижение и падают на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 6,8% — до 5476,95 пункта, французский CAC 40 — на 8%, до 4241,24 пункта, немецкий DAX — на 7,39%, до 9667,2 пункта.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2020 году составит 0,8% против ожидавшихся в декабре 1,1%, сообщила Лагард.

Прогноз по росту экономики еврозоны на 2021 год ухудшен на 0,1 п.п., до 1,3%, на 2022 год — оставлен без изменений — 1,4%.

"В дополнение к ранее выявленным рискам, связанным с геополитикой, растущим протекционизмом и уязвимостью на развивающихся рынках, распространение коронавируса стало еще одним новым и существенным фактором риска для перспектив роста экономики региона", — сообщила Лагард.

Кроме того, ЕЦБ ожидает инфляцию еврозоны на уровне 1,1% в 2020 году, 1,4% — в 2021 году, 1,6% — в 2022 году. Лагард отметила, что прогнозы по инфляции практически не пересмотрены из-за высокого уровня неопределенности вокруг коронавируса. Она уточнила, что негативное влияние низкого спроса может быть компенсировано повышательным давлением, связанным с перебоями в цепочках поставок.